L’eredità di Ratzinger | un lascito su accanimento terapeutico e vittime di pedofillia

(Di sabato 31 dicembre 2022) Il Papa emerito Josephè morto. Mentre scorre la notizia non posso fare a meno di notare una frase ridondante che appare su ogni media: ‘Benedetto XVI rifiuta il ricovero’. Saggio, e al contempo fortunato, poiché ha potuto permettersi il privilegio di rifiutare inutili cure e crudeli accanimenti terapeutici mentre lasciava le mani dei cari che lo hanno circondato e protetto sino a oggi. Il corpo del Papa sfugge alle nostre umane e terrene tribolazioni. Una su tutte: doversi scontrare contro la ferocia ottusa di chi, in nome del medesimo Dio al quale Benedetto ha dedicato la sua vita, a volte si oppone alla scelta di potersene andare tra le proprie mura di casa, ospedalizzando ciò che potrebbe avvenire intramoenia: la morte. La stessa deriva confessionale che obbliga tanti uomini e donne ad andare oltralpe per porre fine ad una vita non piu’ degna di tale ...