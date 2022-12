Lady Coin | Cosa ho dovuto vendere per vivere | confessione choc

(Di sabato 31 dicembre 2022) Si dice che il suo divorzio abbia avuto gli stessi effetti dell'acqua alta. Franceschina Mancino, che tutti conoscono come Franca, era abituata al bel mondo che la andava a trovare nella sua lussuosa dimora a Palazzo Barbaro, sul Canal Grande a Venezia; aveva un lavoro appagante e redditizio come anima della comunicazione di. Ma la vita con il divorzio dal re dei magazzini generali Piergioriodopo 36 anni di matrimonio, ha fatto una brusca svolta per la signora Franca. Era il 2019, sono passati diversi anni, e solo ora ha deciso di parlarne. "Perho venduto a Luca Cordero di Montezemolo la villa di Cortina", ha confessato a Stefano Lorenzetto che la ha intervistata per il Corriere della Sera spiegando il motivo che ha fatto infuriare l'ex marito: "L'avevo trovata io ed era intestata a me. ...

