Grave lutto per Joe Bastianich | è morto l' amico Dj Vojetto | i dettagli

ilmattino.it

Elio Cipri, morto il papà della cantante Syria:nel mondo della discografia Syria, il padre aggredito. La denuncia: 'In prognosi riservata per una mascherina' L'addio a Elio Cipri Il ...... che la mise in seri guai quando un malavitoso cercò di investirne la moglie e la Baroni fu accusata di essere la mandante delepisodio. Negli ultimi anni della sua vita ha voluto pubblicare la ... Grave lutto in casa Givova Scafati: addio alla madre del patron Longobardi Un grave lutto ha colpito in queste ore la musica Italiana. Infatti ci ha lasciato uno dei volti più amati del settore nostrano: di chi si tratta.E’ un giorno triste per la Givova Scafati. Ricoverata all’ospedale di Nocera Inferiore, la signora Maddalena Matrone, mamma di patron Nello Longobardi e nonna del ...