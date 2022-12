Fate che io non fugga davanti ai lupi | Ratzinger e le sfide della Chiesa

LA NAZIONE

Nei primi mesi dell'anno dovrete continuare a stare attenti a ciòdite o, i primi mesi saranno mesi un po' giù. Quando Giove non sarà più opposto ci sarà la liberazione. Bisogna stringere i ...Non diventate come noi . Questo il solo auguriomi sento di fare, ragazze e ragazzi, per il vostro annocomincia adesso. Non diventate come noi. Non ciun buon affare. Prendete questa frase nel senso più ampio possibile: cercate di essere diversi da noi , insomma, di essere un'altra cosa. ... E voi che fate a Capodanno Furono altrettanto lupi intellettuali come Franca Rame che presentarono il Papa come un "ex nazista" per il fatto di esser stato arruolato nella coscrizione nazionale del Terzo Reich a fine seconda ...Sarà ancora una volta l’Umbria, quest’anno con il suo capoluogo Perugia, la protagonista del Capodanno di Rai 1.