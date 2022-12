Morata segna ma non se ne accorge | «Sono stato io?» VIDEO

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Alvaro, ma non se ne. Ed è costretto a chiedere al compagno di squadra Griezmann se fossedavvero lui a mettere in rete il gol del 2-0 dell’Atletico Madrid contro l’Elche. Nelsi legge il labiale dell’ex attaccante della Juve, rivolto al francese: “Who, me?”, ossia “Chi, io?”. Álvaroriceve palla sulla fascia destra e, dopo aver messo fuori gioco due rivali, entra in area. Il suo tiro, deviato, rimbalza su Omar Mascarell.non si era accorto di averto perché in quel momento era a terra infortunato per un contrasto con Clerc. Il suo tiro di sinistro eradeviato ed era diventato un pallonetto beffardo per il portiere Edgar Badia. Rialzandosi, la punta ha chiesto lumi al compagno ...

