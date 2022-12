Masterchef | Antonino Cannacacciuolo a Bruno Barbieri | “Ti vedo nano malefico”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) “Entriamo nel vivo di questa edizione”, dice chef Locatelli. “Abbiamo dei ragazzi preparatissimi”, ribatte Cannavacciuolo. Ed ecco che cheffa una faccia perplessa. “Diciamo sempre le stesse cose. ‘Che classe forte!”. Siamo noi che dobbiamo cambiare, dobbiamo sorprenderli. Facciamo capire che aci sono tantissimi imprevisti. Io me ne vado… Vi mando uno più “temibile” di me”, commenta chef. Insomma, uno scambio abbastanza solito in quel di. Ma il “colpo di scena” arriva quando, durante una prova con il temutissimo (dai concorrenti) Iginio Massari, Cannavacciuolo tuona: “Ti“. Con chi stava parlando? Con, nascosto dietro le quinte (se ancora non avete visto la puntata, sappiate che sta ...

leggo.it

... i grembiuli bianchi entrano nella cucina di12 per la prima Golden Mistery e con loro ... è l'incubo di tutti gli aspiranti chef, e come sottolineaCannavacciuolo "usa lo zucchero ...Cannavacciuolo provoca Bruno Barbieri: 'Nano malefico'. La reazione dello chefItalia, Barbieri in lacrime per Hue 'Sto sognando, non cambiate l'idea vero', e il web ... Masterchef, Antonino Cannavacciuolo provoca Bruno Barbieri: «Nano malefico». La reazione dello chef Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Puntata da brividi quella del 29 dicembre 2022 a Masterchef 12: la presenza e le prove del Maestro Iginio Massari terrorizzano i concorrenti.