Agenzia ANSA

Per la notte dinon sarà annullato il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino e i fuochi d'artificio saranno vietati: lo ha comunicato l'amministrazione della capitale ucraina ricordando ai cittadini ...scattano il coprifuoco e il divieto dei fuochi d'artificio dalle 23 alle 5 nella notte di. Lo ha disposto l'amministrazione della capitale Ucraina. Kiev, a Capodanno coprifuoco e niente fuochi d'artificio - Europa Per la notte di Capodanno a Kiev non sarà annullato il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino e i fuochi d'artificio saranno vietati: lo ha comunicato l'amministrazione della capitale ucraina ricordan ...Un allarme aereo è scattato in tutta l'Ucraina: lo riporta il sito Rbc-Ucraina. In precedenza il sindaco di Mykolaiv (sud), Oleksandr Syenkevych, aveva annunciato su Telegram il secondo allarme aereo ...