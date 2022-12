Il crollo di Ftx affonda anche Solana

(Di venerdì 30 dicembre 2022) (Adnkronos) – Le conseguenze del collasso di Ftx non cessano di riverberarsi sui molti operatori del comparto che avevano percorso un tratto di strada insieme alla piattaforma. L’ultimo a crollare è stato il token di, exchange di primo piano del settore fintech, che ha registrato undel 96% del suo valore sui mercati azionari, da 258 a poco più di 10 dollari. L’ex Ceo di Ftx, Sam Bankman-Fried, ora agli arresti domiciliari, aveva infatti investito sulla cripto in una fase rialzista della borsa digitale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Fanpage.it

Ildilo ha fatto scendere di nuovo fino a 0,08$, ed a metà dicembre è sceso ancora fin sotto gli 0,075$. Anche nelle ultime settimane è sceso, fino a 0,071$. Questo andamento è in ...Lottando per riprendersi daldie dalle relative ricadute abbattute sul mercato, la criptovaluta più capitalizzata ha restituito tutti i guadagni ottenuti da fine 2020, situazione ... Truffati dalle cripto, la storia degli italiani travolti dal crollo di Ftx ... "Il fallimento di FTX, la piattaforma mondiale di Exchange, non è la sola truffa nel mondo delle criptovalute e non si può escludere che ce ne saranno delle altre" dice a EconomyUp Christian Miccoli, ...Attualmente, in calo del 15% nel quarto trimestre e di oltre il 60% da un anno all'altro, BTC/USD mostra pochi spiragli rialzisti mentre si avvicina il 2023. Lottando per riprendersi dal crollo di FTX ...