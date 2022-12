Amichevoli |  un passo indietro | ma ora l’Atalanta resti unita

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Bergamo. Un gol subìto nei primissimi minuti per una disattenzione e un rigore sbagliato: nell’ultima amichevole internazionale, prima della ripresa del campionato, l’Atalanta infila una serie di errori che nelle ultime partite, con le vittorie nette in Francia (a Nizza) e in Spagna (a Siviglia col Betis) sembrava aver messo da parte o dimenticato. Con l’Az invece niente gol e una prestazione con qualche punto interrogativo, per primo anche su una condizione meno brillante rispetto a quella dei precedenti test, forse anche per via degli allenamenti intensificati in vista, appunto, della ripresa in Serie A. Intanto va detto che il risultato negativo è frutto anche di una leggerezza dopo meno di un minuto, per una di quelle combinazioni strane che nascono dopo la cosiddetta partenza dal basso. Così il rinvio sbagliato di Palomino fa venire in mente l’avvio col Milan dello scorso anno e ...