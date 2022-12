Tonya | su Prime Video in streaming da oggi

(Di giovedì 29 dicembre 2022) A partire da29 dicembre 2022 arriva su Amazoninil film, che racconta la vita della pattinatriceHarding, con Margot Robbie e Allison Janney. A partire da29 dicembre 2022 arriva su Amazoninil film, che racconta la vita della pattinatriceHarding, con Margot Robbie e Allison Janney. Il film racconta l'incredibile storia vera diHarding, pattinatrice artistica su ghiaccio salita alla ribalta internazionale non solo per le sue doti sportive, ma anche per il coinvolgimento nell'aggressione alla collega Nancy Kerrigan. La giovane trascorre la sua infanzia e adolescenza a Portland, ...

PlayBlog.it

In questo caso, la narrazione riguarda però la storia dellebambole: da sempre raffiguranti ...il volto all'antieroina Harley Quinn nell'Universo DC e per aver interpretato la pattinatrice...Guarda subito Chi ha incastrato Babbo Natale suVideo Chi ha incastrato Babbo Natale: Il ... Dal 29 dicembre arriva la storia veracon Margot Robbie (che lo giudica il lavoro in cui ... Le novità da vedere in streaming su Prime Video A partire da oggi 29 dicembre 2022 arriva su Amazon Prime Video in streaming il film Tonya, che racconta la vita della pattinatrice Tonya Harding, con Margot Robbie e Allison Janney.