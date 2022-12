Meteo giovedì | anticiclone in indebolimento e veloce perturbazione Ecco dove pioverà

(Di giovedì 29 dicembre 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Dopo il blando fronte atlantico che martedì lambisce il Centro-Nord Italia uno nuovo si avvicinerà alle latitudini centro-meridionali europee, indebolendo l’posizionato in area mediterranea. In questo caso le conseguenze sull’Italia saranno leggermente più incisive rispetto al tentativo precedente, quanto ad intensità e distribuzione delle precipitazioni, seppur non si tratterà certo di unaorganizzata.GIOVEDI’ 29 DICEMBRE: il fronte indebolirà parzialmente l’, avvicinandosi al Nord Italia e dando luogo ad una giornata nuvolosa anche sulle Alpi, con qualche pioggia sparsa su Liguria e Val Padana centro-orientale, anche a carattere di rovescio sul Levante Ligure e Friuli VG. Sul finire della giornata si intensificheranno i ...

