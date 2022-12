Calciomercato Juve | Mac Allister dice sì

Calciomercato.com

Lacercherà di fare un tentativo per convincere il francese, protagonista ai Mondiali in Qatar, con la consapevolezza che l'offerta non potrà sfiorare quelle che arrivano dalla Premier League. ...Juventus e Milan, l'Arsenal si prende a zero Ndicka e TielemansStando a 'Evening ... Doppia beffa per lache è sulle tracce di entrambe. Il Milan, così come l'Inter, sono interessati ... Juve, si muove la Bundes per McKennie | Mercato Sergej Milinkovic-Savic è stato uno dei protagonisti di ogni finestra di trasferimento in Serie A per diversi anni, con il centrocampista serbo della Lazio che ha attirato l'interesse ...L’assemblea dei soci della Juventus che ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione ha sancito anche i nuovi equilibri societari. In questa nuova situazione sarà l’allenatore Massimiliano Allegri ...