Allenamento mattutino per il Napoli a Castel Volturno

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Seduta mattutina per gli azzurri di Luciano Spalletti a, come di consueto, vi proponiamo il report ufficiale del club: Gli azzurri preparano la ripresa del campionato in programma il 4 gennaio a San Siro con Inter-, 16esima giornata di Serie A (ore 20.45) La squadra ha iniziato la sessione sul campo 1 svolgendo torello e attivazione con la palla.Di seguito il gruppo è stato impegnato in un lavoro tecnico tattico.Chiusura di seduta con una serie di partitine a campo ridotto.