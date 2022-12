I 10 siti che hanno diffuso più disinformazione nel 2022 secondo Newsguard

la Repubblica

La vicenda viene riportata in questi giorni suie con articoli di stampa ma i fatti risalgono ... così una ricostruzione, il 57enne le avrebbe chiesto prestazioni sessuali in cambio, cosa...Tra questi, un lungo corridoio verde collega Expo 2030 Roma agli adiacentiarcheologici della ... Italo Rota, Michele Costabile, Christian Iaione e Alessandro Mancini, solo per citarne alcuni,... I 10 siti che hanno creato più disinformazione nel 2022 (secondo Newsguard) Risultato deludente per The Witcher: Blood Origin, che è diventata la serie TV con il voto del pubblico più basso di sempre. La miniserie tanto attesa, approdata sul catalogo di Netflix il giorno di N ...In Italia la Regione Lombardia è stata la prima a reagire di conseguenza, richiedendo il test anti-Covid per i viaggiatori in arrivo dal Paese del Dragone, ma non è da escludere che non sia l’unica.