Dalmine | ordinanza del Comune per limitare l’uso dei fuochi d’artificio | multe fino a 500 euro

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 28 dicembre 2022). Il primo cittadino di, Francesco Bramani, ordina il divieto di utilizzo, dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023, di petardi, razzi, mortaretti ed artifici pirotecnici, in luoghi coperti o scoperti, pubblici o privati in particolare in tutte le vie, piazze, aree pubbliche, luoghi di culto, o dove transitano o siano presenti persone, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie F1 e F2 che potranno essere utilizzati esclusivamente dalle ore 18 del 31 dicembre 2022 alle ore 02 del 1° gennaio 2023. Ricordiamo che la categoria F1 raggruppa iche presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile. Possono essere usati in spazi confinati, dunque comprendono idestinati ad essere utilizzati ...