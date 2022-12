Ultime Notizie Roma del 27-12-2022 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 dicembre 2022)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la guerra in Ucraina Aggiungi al 307a giorno Kiev un Summit di pace entro fine febbraio preferibilmente alle Nazioni Unite l’ho detto il ministro degli Esteri dimitru leva in un’intervista ha lasciati il prezzo attacco base militare in Russia tre morti zielinski annuncia di aver illustrato il piano di pace anche il premier indiano modi senza elettricità 9 milioni di ucraini siete visti in lana denuncia ennesimo sopruso opera degli agenti del regime sui social network circola la notizia della morte avvenuta il giorno di Natale di Sara e se dargli una bambina di 12 anni uccisa dopo che gli agenti delle regine hanno aperto il fuoco contro la Dov’è viaggiava assieme ai suoi genitori nella provincia di or Morgan la notizia è stata ripresa anche da giornalisti indipendenti in ...