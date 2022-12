Ternana | Bandecchi contro i tifosi | «Non vi meritate un cazzo» – FOTO

(Di martedì 27 dicembre 2022) Stefano, il presidente della, ha sbottato sui social dopo la contestazione deial termine della sconfittail Frosinone Stefano, il presidente della, ha sbottato sui social dopo la contestazione deial termine della sconfittail Frosinone. LE PAROLE – «Voi non viun, siete solo esaltati nei momenti positivi e delle merde inutili in quelli negativi. Collegate il cervello che solo così sarete utili sennò smettete di rompermi i coglioni perché la bottiglia di oggi ve la rimetterò nel culo. Io non sopporto i dementi. Può anche pubblicare il mio pensiero perché io non ho bisogno di essere in mille». L'articolo proviene da Calcio News 24.

