Preghiera del mattino del 27 Dicembre 2022 | “Fammi vivere in unione con Te”

Agenzia ANSA

... troppi, che nel mostrare il green pass hanno trovato la lorodi massimo conforto. I vari ... case farmaceutiche e case mattepotere. L'uomo preferisce credere in un bene immaginario per ...Ricorda quanto ci fa bene custodire dei momenti di silenzio e dinelle nostre giornate, spesso travolte dalla frenesia. Il silenzio favorisce la contemplazioneBambino Gesù, aiuta a ... La preghiera del Papa, 'sulla guerra vinca la pace' In piazza per ricordare le vittime della guerra e pregare affinché finisca al più presto. È l’iniziativa che domenica ha organizzato l’associazione ’Doloni della nazione’, che aiuta i profughi ucraini ...Il momento della preghiera e poi quello della festa. Almeno per una sera, una trentina di persone costrette a vivere in strada o in condizioni di estrema povertà hanno potuto dimenticare i brutti pens ...