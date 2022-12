Paziente in dialisi morta in un incidente | viaggiava su un’automedica uscita di strada a Trani

Leggi su tpi

(Di martedì 27 dicembre 2022) Stava facendo rientro a casa dopo una terapia dia bordo di un mezzo di soccorso quando l’autista ha perso il controllo, lungo laprovinciale Andria-, ed è andato a sbattere contro un palo della luce nei pressi di una rotatoria scarsamente illuminata: Antonia Dragonetti, 75 anni, ha perso la vita per le ferite riportate in seguito all’. Tutto è avvenuto intorno alle 19.30 di ieri, la donna si trovava su un mezzo di una associazione che si occupa di assistenza privata che avrebbe dovuto condurla adopo lafatta all’ospedale “Bonomo” di Andria. Probabilmente a causa dell’asfalto bagnato per l’umidità, il mezzo ha perso aderenza ed è finito fuoriFeriti lievemente l’autista e il soccorritore a bordo, mentre l’anziana ha ...