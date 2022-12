Moggi non ci sta | “La Juve non ha mai rubato a nessuno”

Leggi su rompipallone

(Di martedì 27 dicembre 2022) Luciano, ex dirigente ed attuale azionista dellantus, è intervenuto nel corso dell’assemblea degli azionisti, la quale si è riunita per approvare il bilancio della stagione 2022/2023. LucianoEx Dirigententus Le dichiarazioni disullantus Lucianoha rilasciato il proprio commento sulla vicendantus, di seguito quanto raccolto dalla nostra redazione: «Ci ho pensato prima di venire oggi qui, prima di intervenire. Ma mi sento di dire qualcosa anche io. Sono qui per dire alcune cose. La prima è sul bilancio dellantus, perché si leggono tante cose ma non mi sembrano cosi catastrofiche. Poi sono qui per ringraziare Agnelli, gli Scudetti non si vincono con facilità e chi è dentro sa ...