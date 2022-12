Milleproroghe | dalle ricette elettroniche all' Imu | tutte le novità

(Di martedì 27 dicembre 2022) Tra le misure contenute nel" varato mercoledì scorso in consiglio dei ministri e atteso in Gazzetta il prossimo 31 dicembre " più tempo agli enti non commerciali per presentare la ...

Al vaglio del Parlamento arriverà nei prossimi giorni anche il decreto. Qual è l'iter ... Nei giorni successivi ci saranno altre convocazioni: mercoledì 28 dicembre:9:30;. giovedì ... Via libera al decreto Milleproroghe: dalle ricette mediche digitali all'Imu, cosa prevede (Teleborsa) - Dall'economia alla salute, dalla cultura allo sport, sono molti gli interventi del tradizionale provvedimento di fine anno che allunga i tempi per l'applicazione di norme, versamenti e..Più tempo agli enti non commerciali per presentare la dichiarazione Imu, proroga del divieto di circolazione ai mezzi pubblici più inquinanti, estensione del contributo ai proprietari di case ...