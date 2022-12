Beccaria | sette autori della ' rivolta' già in altre carceri

La Repubblica

Degli autori dei disordini scoppiati il giorno di Natale con anche degli incendi, dopo l'evasione al carcere minoriledi Milano,sono stati trasferiti ieri. Da quanto si è saputo, due sono a Catania, gli altri a Bari, Catanzaro, Potenza, Palermo e Caltanissetta. Come sostenuto dal cappellano, don ...Degli autori dei disordini scoppiati il giorno di Natale con anche degli incendi, dopo l'evasione al carcere minoriledi Milano,sono stati trasferiti ieri. Da quanto si è saputo, due ... Evasi dal Beccaria di Milano, tre dei sette in fuga rientrano in carcere: convinti dai genitori e da una sore… Non solo l'evasione di sette giovani: nel giorno di Natale al carcere minorile Beccaria di Milano si sono registrati forti tensioni e disordini. I protagonisti di questi ultimi episodi, come riferisce ...Intanto, nella struttura persa nella brughiera alla periferia di Milano, sono rientrati tre dei sette detenuti fuggiti il giorno di Natale ...