Firenze Post

...la rimozione della Russia da CdS Onu L'intende chiedere la rimozione della Russia come membro permanente del Consiglio di Sicurezza Onu. Lo ha riferito il ministro degli Esteri Dmytro, ...Intanto l'intende chiedere la rimozione della Russia come membro permanente del Consiglio di Sicurezza Onu . Lo ha riferito il ministro degli Esteri Dmytro, spiegando che, secondo Kiev,... Ucraina: Kuleba chiede radiazione Russia da Consiglio sicurezza Onu. Mosca afferma: “dimentichiamoci relazione con Occidente” “Abbiamo una domanda molto semplice: la Russia ha il diritto di rimanere un membro permanente del Consiglio di sicurezza e di far parte ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...