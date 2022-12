Quell’appello per non ratificare il Mes e l’equivoco keynesiano

Leggi su formiche

(Di lunedì 26 dicembre 2022) La vigilia di Natale le redazioni e non solo state inondate da un «appello degli economisti» perché il Parlamento non ratifichi l’accordo intergovernativo sul Meccanismo europeo di stabilità (Mes) e l’Italia proponga che a) venga rimborsato il capitale agli Stati che lo hanno già versato e b) si crei un’Agenzia europea del debito dove si parcheggi (presumibilmente per sempre) parte del debito sovrano accumulatisi in questi anni. L’appello è apparso sul sito della rivista Micromega, la cui testata, dal titolo volterriano, non esce più in edicola da qualche tempo. Si è sempre proclamata come «voce della sinistra eretica»; visto chi collabora, sarebbe più appropriato chiamarla «voce della sinistra chic», quella che i francesi chiamano gauche caviar. I firmatari sono una ventina. Alcuni (peraltro pochi) accademici di fama, la maggior parte docenti che sperano (un giorno) di diventare ...