Oroscopo dal 26 dicembre 2022 al 1 gennaio 2023

Simon & the Stars

Pesci d icembre è un mese interessantepunto di vista astrologico per l'di Paolo Fox di oggi. Attenzione solamente alla stanchezza che può penalizzarti in questo periodo. Alcune ...Questo è l'anno del Leone , segno baciato dall '2023 . Su Chi, Branko , scrive, mese per mese, le previsioni per questo segno. Gennaio - II ... Bene anche l'amore 'anche se Venere3 al 27 va ... PESCI: OROSCOPO DAL 26 DICEMBRE AL 1 GENNAIO 2023 Che anno interessante questo 2023! È l’ anno in cui dopo un secolo e mezzo Saturno e Nettuno si congiungeranno, accadrà in Pesci scatenando una coscienza emozionale che inonderà tutto lo zodiaco, Giov ...L'oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 26 dicembre al 1 gennaio. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide le indicazioni degli astri ...