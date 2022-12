Nettuno | dopo due anni torna il tradizionale bagno di Capodanno

(Di lunedì 26 dicembre 2022)duedi stop a causa della pandemiaildinel Comune di, un evento inserito nel programma natalizio promosso e stimolato da questo Ente e curato in maniera entusiastica dalla Pro Loco Forte Sangallo unitamente all’Associazione RistoratoriIn Tavola. L’evento deldiè realizzato con la collaborazione dell’associazione Gemellaggi. Si tratta della 35esima edizione che si svolgerà il 1 gennaio 2023 presso lo stabilimento balneare Vittoria. Alle 10 aprirà la fase di iscrizione, mentre il tuffo diè in programma alle 12 Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le ...

Il Corriere della Città

...e i suoi anelli. Ancora prima la ' Nebulosa Tarantola ' a 161 mila anni luce dalla Terra è ...la messa in posa Giove , Webb ha catturato la Galassia Fantasma M794, una spirale di ...due anni di stop, causa la pandemia, ad Anzio etorna il tradizionale Bagno di Capodanno . Ad Anzio sarà la 22esima edizione organizzato dall'Arco Muto Sub Anzio e quest'anno sarà ... Nettuno, dopo due anni di stop ritorna il tradizionale bagno di Capodanno Che anno interessante questo 2023! È l' anno in cui dopo un secolo e mezzo Saturno e Nettuno si congiungeranno, accadrà in Pesci scatenando una coscienza emozionale che inonderà tutto lo zodiaco, Giov ...L’oroscopo 2023 di Oroscopodcast: Ginny Chiara Viola, astrologa e storica contributor di Radio DEEJAY, prevede come sarà l’amore segno per segno nel 2023. Nel suo libro L’ era dell’Acquario. Guida pra ...