Lewandowski | «Nel 2023 non voglio perdere altre partite come con l’Inter»

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Robert Lewandoski è tornato sulle sconfitte con Bayern Monaco e Inter, che sono costate al Barcellona l’eliminazione in Champions League Robert, intervistato da Mundo Deportivo, ha parlato anche dell’eliminazione del Barcellona dalla Champions League. Di seguito le sue parole «Oggi sto pensando solo a nonnuovamentequella di quest’anno contro il Bayern Monaco o contro, in Champions League. É una parte della stagione dolorosa, mi auguro davvero che la prossima sia migliore. Abbiamo avuto molte lesioni, è vero, ma contro il Bayern e controabbiamo giocato male e commesso errori. Ed il prezzo da pagare è stato chiaro, non giocheremo più la Champions League» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sky Sport

viene chiesto un bilancio del Mondiale per la Nazionale. "Penso che abbiamo raggiunto i nostri obiettivi. Abbiamo giocato contro la Francia dopo una buona prima fase.primo tempo ...Cosa avrà portato Babbo Natale alla Scarpa d'Oro in carica Courtois Il portiere ... leclerc Dal calcio alla Formula Uno, col ferrarista monegasco, pronto a sprintare2023. ... Lewandowski: "Messi favorito per il Pallone d'Oro, mi piacerebbe giocare con lui" Mi auguro di non perdere mai più partite così. L’attaccante del Barcellona, ai microfoni di Mundo Deportivo, si è espresso con rammarico e amarezza. AMAREZZA - Robert Lewandowski ripensa ancora una vo ...Nel 2021, Robert Lewandowski è stato molto vicino a vincere il Pallone d'Oro, ma il trofeo è andato per la settima volta a Leo Messi e secondo il polacco l'argentino è destinato ad… Leggi ...