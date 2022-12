Aumento di stipendio | come funziona quello da 400 euro | gioia ai dipendenti

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Il 2023 si aprirà con il sorriso per moltissimi lavoratori. Grazie all’intervento del Governo Meloni, molti potranno avere undifino a 400. Questo succede grazie a una serie di concause e aumenti distinti che portano a untotale della cifra suddetta. Gli aumenti sono dettati dal taglio del cuneo fiscale, l’dei fringe benefit e altre iniziative. Aumenti di 400sulla busta pagailovetrading.itGrazie a Giorgia Meloni, quest’anno i lavoratori potranno guadagnare un po’ di più. Gli interventi del Governo fatti tramite la Legge di Bilancio 2022 potranno essere la salvezza per molti lavoratori pressati dalle spese per l’energia e per l’inflazione. La possibilità di aumenti arriva fino a 400per i ...

