Ha ripreso tutto e mossa disperata di Open Arms | chi vuole portare in tribunale

(Di domenica 25 dicembre 2022) E immagini girate dal sommergibile della Marina militare "dimenticate" per mesi e tornate alla ribalta nel processo di Palermo a Matteo Salvini hanno documentato le operazioni della nave della: ora la ong spagnola presenta una denuncia alla procura di Roma e alla procura presso ilMilitare. Azione legale volta a «verificare la liceità dei comportamenti del sottomarino della Marina Militare, il Smg Venuti che, durante le operazioni di soccorso operate dalla, il 1 agosto del 2019, si limitò a documentare con filmati e foto le operazioni di soccorso, senza fornire aiuto e senza segnalare alle autorità competenti la presenza di un'imbarcazione in difficiltà». Nell'ambito del processo che vede indagato l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, nel corso delle recenti ...

AGI - Agenzia Italia

Il fatto è avvenuto nel quartiere napoletano di Fuorigrotta, è statocon un telefonino e il ... clicca su Gestisci cookie e AccettaGestisci cookie FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua ......anche quello che animare il palcoscenico dell'Ivo Chiesa a Genova dove Tullio Solenghi ha...accade su una banchina del porto di Napoli nei minuti che precedono la partenza del piroscafo ... Voglia di montagna e sci, gli italiani hanno ripreso a viaggiare E immagini girate dal sommergibile della Marina militare "dimenticate" per mesi e tornate alla ribalta nel processo di Palermo a Matteo ...Spalletti attende Bereszynski, Nicola ha già "scartato" Ochoa in attesa di altri rinforzi. Natale con la testa al campo per il Benevento ...