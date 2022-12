Benvenuto Gesù | oggi manca un personaggio del tuo calibro per sistemare tante cose

Leggi su bergamonews

(Di domenica 25 dicembre 2022). Ricorre anche quest’anno il giorno nel quale la cristianità festeggia la tua nascita in una capanna, al freddo e al gelo. Anche tu nascesti in un posto disagiato come accade a tantissime persone. Fa freddo anche quie moltissime persone non hanno una casa dentro la quale riscaldarsi, non hanno una stufa o i caloriferi per sentirsi al caldo. E tantissima gente non ha di che saziarsi, mentre noi, figli del consumismo più aberrante, abbiamo molto di più di quanto ci serve per vivere bene e per nutrirci a sazietà. Anche tu, figlio di una donna che ti ha allevato e protetto dainsidie, hai conosciuto un sacco di disagi, ma sembra che queste difficoltà ti abbiano forgiato e sembra altresì che ti abbiano incoraggiato a ergerti a difensore degli ultimi e a diffondere quel ...