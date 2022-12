Ancora paura a Ischia | si stacca un masso da un costone

La Repubblica

proprio a Natale a Liverpool , dove nella serata della Vigilia individui nonidentificati hanno aperto il fuoco in un locale di Wallasey, zona della movida che al momento della sparatoria ...Ma la schiavitù ha un prezzopiù alto. Il nostro cammino è illuminato dalla fede e dalla ... La pazienza è vigilare per assicurarsi che non lasciamo entrare alcun dubbio onelle nostre ... Ischia, ancora paura: cade un grande masso a Lacco Ameno, 9 famiglie evacuate Un grosso masso di diverse tonnellate si è staccato ed è piombato in strada. Il sindaco ha chiesto il monitoraggio dell'intero costone. Neanche un mese fa la frana di Casamicciola ...“Io ho perdonato. Ho perdonato la persona. […] Io sarei rimasta a piangermi addosso, mi sarei divorata dentro. Perciò ho perdonato”. Sono parole di Valentina Pitzalis, sopravvissuta al tentato femmini ...