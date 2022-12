Addio a Franco Frattini Mattarella | “Profondo dolore”

(Di domenica 25 dicembre 2022), presidente del Consiglio di Stato, è morto la sera della vigilia di Natale all’età di 65 anni. “La morte del Presidentemi addolora profondamente” ha dichiarato Sergio. Cordoglio unanime dal mondo politico e istituzionale. Giorgia Meloni: “Era un servitore delle istituzioni“.lottava da tempo contro un tumore. Il presidente del Consiglio di Stato,, durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tar del Lazio, il 2 marzo 2022 a Roma. Foto Ansa/Fabio FrustaciLaureato in Giurisprudenza, magistrato, nel 1981era diventato procuratore. Parlamentare, esponente di Forza Italia e del Popolo della Libertà, con Silvio Berlusconi presidente del Consiglio, è stato per ...

. Ci lasci nella notte più speciale e straordinaria dell'anno, forse perchè sei sempre stato una persona speciale e straordinaria". Lollobrigida: politico acuto e leale servitore Stato "...Poco dopo è arrivato l'anche del ministro della Difesa, : '. Ci lasci nella notte più speciale e straordinaria dell'anno, forse perché sei sempre stato una persona speciale e ... Addio a Franco Frattini, una vita per le istituzioni Aveva 65 anni, ricopriva il ruolo di presidente del Consiglio di Stato. In passato era stato ministro nei governi Berlusconi. È morto a 65 anni Franco Frattini, presidente del Consiglio di Stato. A qu ...Vigilia di Natale in lutto per la politica italiana. È morto a 65 anni Franco Frattini, presidente del Consiglio di Stato. L'ex ministro dei governi Berlusconi è deceduto la sera della Vigilia di Nata ...