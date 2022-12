Traffico Roma del 24-12-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione iniziamo dalautostradale continuano Infatti le code a tratti lungo laNapoli tra la A24Teramo e Ceprano verso in città invece la circolazione nel complesso risulta regolare attenzione a Prati ai rallentamenti dovuti a incidente in via Leone IV all’incrocio con via Famagosta ancora chiusa causa dello smottamento della sede stradale via della Magliana nel tratto che va tra via del Fosso della Magliana & via delle Vigne In entrambe le direzioni alle 19:30 Santa Messa di Natale nella Basilica di San Pietro possibile Dunque disagi in tutta la Giada queste ore per quanto riguarda i trasporti oggi bus tram e metropolitane saranno in servizio fino alle 21 dalle 23:30 i bus notturni Inoltre oggi i mezzi pubblici sono gratuiti domani il ...