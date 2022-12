Katie Holmes | pioggia di critiche | come si è presentata sul red carpet

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 24 dicembre 2022), celebre attrice americana ed ex di Tom Criuse, lo scorso 9 dicembre ha preso parte all’HeartRadio Z100’s Jingle Ball 2022 di quest’anno che si è tenuto a New York. E durante il famoso festival natalizio organizzato dalla radio statunitense ha calcato il tappeto rosso insieme ad altre celebrities. C’è qualcosa, però, che non … L'articolo proviene da Velvet Gossip.