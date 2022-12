Viva Rai2 | abitanti in rivolta contro Fiorello | «Non si dorme più»

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 23 dicembre 2022)Tutti felici e contenti per il successo dicon, eccetto chi abita a Roma nella “zona interessata” del programma mattutino di Rai 2, che accusano: “Non sipiù“. “Dalle 6.30 della mattina non sipiù in via Asiago e via Montello, per il caos creato dalla trasmissione di. Glisono inferociti ed hanno ragione. Non si capisce infatti perché la Rai, che ha tanti centri di produzione televisivi, si permetta di chiudere una via e togliere il sonno a chi ci abita“ è quanto si legge sul profilo Facebook di Partito Roma Nord. Centinaia i messaggi di protesta degliche, di prima mattina, lamentano di non avere più quella quiete che c’era prima dell’arrivo ...