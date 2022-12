Traffico Roma del 23-12-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione un incidente in colonna elungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra le uscite di A24Teramo è la via Casilina C transita sulla corsia di emergenza segnalazioni di incidente anche all’interno della galleria Giovanni XXIII prima dell’uscita dello Stadio Olimpico verso San Giovanni raccomandiamo prudenza nella guida attenzione anche in via dei Monti di Primavalle c’è un incidente all’altezza di via Mattia Battistini aNord rallentamenti sono segnalati poi sulla Cassia 3 La Storta la Giustiniana Verso il raccordo anulare si rallenta sulla famiglia del raccordo Avvia i due punti sulla Salaria da Villa Spada all’aeroporto delrallentato poi sul percorso Urbano della A24 da Tor Cervara la tangenziale est verso il ...