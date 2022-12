TgLa7d del 23 dicembre 2022

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Manovra, dalle 20.30 il voto di fiducia alla Camera Eccezionale tempesta polare negli Stati Uniti Il prezzo del gas scende e torna ai livelli pre invasione Ritrovato il ventenne rapito a Roma in un ...

TGLA7

... dalle 20.30 il voto di fiducia alla Camera Eccezionale tempesta polare negli Stati Uniti Il prezzogas scende e torna ai livelli pre invasione Ritrovato il ventenne rapito a Roma in un localeZelensky a Congresso Usa: "Combatteremo e vinceremo" Manovra: verso ok Camera alla vigilia di Natale Qatar: Kaili collabora e accusa il compagno Giorgi Caso Omerovic: poliziotto arrestato per tortura -... Tgla7d del 20 dicembre 2022