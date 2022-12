Selvaggia lascia Ballando nel 2023? La decisione di Milly e la risposta della Lucarelli

Leggi su biccy

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Dopo tutte le polemiche e le discussioni avute con gli altri giudici e con alcuni concorrenti (e una brutta offesa nella prima puntata) possiamo dire senza ombra di dubbio che questa è stata l’edizione dicon le Stelle più dura per. La giornalista ieri sera si è sfogata sui social ed ha puntato il dito contro i colleghi giurati, ma è in un’intervista rita oggi a Il Fatto Quotidiano che ha svelato quello che accadrà in futuro con il programma diCarlucci. “Il mio stato d’animo adesso è di liberazione. L’edizione più difficile, per me, è coincisa anche con quella più lunga. Se per me è un’edizione di passaggio o la mia ultima edizione? Sono abituata a non ragionare a mente calda. Ci sono state altre due o tre edizioni in cui ho pensato “questo è l’ultimo anno, si ...