Qualche consiglio a Giorgia Meloni da un fisico sperimentale

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il professor Franco Prodi questa settimana ha scritto una lettera di Natale per la presidente del. Gent.ma presidente del, verso la fine di novembre del 2021 ho ricevuto una sua telefonata di invito ad Atreju (6-12 dicembre 2021), “Il Natale dei conservatori”, per un dibattito. Mi precisava che sarebbe stato aperto a tutti i contributi, non riservato al suo partito, e mi preannunciava che sarebbe intervenuto anche Enrico Letta, segretario del Pd. La ringraziai e le risposi che ci avrei pensato. La telefonata seguente fu la mia, sempre di persona a lei, senza intromissione di segretarie, per declinare l’invito. Sarebbe stato un po’ complicato, per il fratello del fondatore dell’ulivo, del Pd etc., anche se apprezzavo di essere invitato solo come scienziato del clima. Lei mi disse in ...