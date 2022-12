Media Turkey

Nei prossimi, dunque, non comparirà più il nome di Barbara Palombelli, che dovrebbe essere sostituita dalla collega Veronica Gentili, attualmente alla conduzione di Controcorrente ...Si tratta di momenti che in Italia non vedremo mai, data la cancellazione di Febbre daiormai diversi anni fa. Tuttavia, per i più curiosi, ogni tanto torniamo con qualche ... Palinsesti Mediaset, gennaio/marzo 2023