Onana dice addio al Camerun | non giocherà più in Nazionale

(Di venerdì 23 dicembre 2022) «E’ iniziato tutto a Ngol Nkok, un piccolo villaggio dove già da molto piccolo la mia famiglia mi ha trasmesso i valori che identificano le personeensi. Ho capito che l’amore per questo Paese è eterno». Inizia così il lungo post del portiere dell’Inter Andrè, attraverso il quale il calciatore ha deciso di annunciare L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

lascia il Camerun: il post su Twitter "Ma ogni storia - continua - , per quanto bella possa essere, ha la sua fine. E la mia storia con la nazionale camerunese è giunta al termine. I giocatori ...'Ogni storia, per quanto possa essere bella, ha una fine -- . E la mia storia con il Camerun deve giungere al termine. Il mio sentimento non cambierà mai. Il mio cuore camerunese ... FLASH | Onana dice addio: l'annuncio UFFICIALE su Twitter Prima la rottura con il ct Song a poche ore dalla partita contro la Serbia, poi il traumatico addio nel bel mezzo del Mondiale e ora André Onana mette la parola fine alla sua avventura con il Camerun.A soli 26 anni, dopo quanto accaduto ai Mondiali di Qatar 2022, l'estremo difensore dell'Inter ha deciso di terminare la sua avventura con i Leoni Indomabili: "I giocatori vanno e vengono, continuerò ...