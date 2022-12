Keanu Reeves | l’attore dal volto umano che fa beneficenza in ‘silenzio’

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Keanu Reeves è pronto per il quarto capitolo di "John Wick". Keanu Reeves (58 anni), oltre ad essere diventato famoso per il fascino e la bravura, ha conquistato i cuori dei suoi fan con le sue azioni benefiche. Tante e spesso fatte senza troppo clamore. In queste ore "Entertainment Weekly" ha pubblicato una nuova foto di "John Wick: Capitolo 4" che ritrae il protagonista pronto ad affrontare un avversario corazzato. Esperto nell'uso di ogni arma esistente, il letale sicario brandisce stavolta un nunchaku. Come noto, John Wick vuole abbattere una volta per tutte la Tavola Alta, potente consiglio che governa il sottobosco criminale, e per farlo si allea con il Bowery King (Laurence Fishburne). "John Wick 4" uscirà in Italia il 23 marzo 2023, e sarà seguito da un quinto capitolo.