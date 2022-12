Giovanni Carbone suicida in carcere | lunedì aveva ucciso la compagna Eliana Maiori

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Si è tolto la vita in, l’uomo originario di Matera che lo scorso 19 dicembrea Miglianico, in provincia di Chieti, la41enneCaratella con un colpo di pistola al viso. Il fermo di, portato neldi massima sicurezza di Lanciano a seguito della sua confessione ai Carabinieri, era stato convalidato ieri dal gip del tribunale di Chieti Luca De Ninis. Si èin, il killer diCaratella, 39 anni e residente a Montesilvano, conosceva...

