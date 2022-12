Fiorentina | Regragui su Amrabat | «Deve trovare una squadra migliore»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il ct del Marocco,, vuole convincerea cambiare aria: «Rispetto la, maandare in un top club» Intervistato da Arryadia TV il ct del Maroccoha parlato del futuro di, invitandolo a cercare una nuova. Di seguito le sue parole «Con tutto il rispetto per lagiocare in uno dei primi 10 club del Mondo». L'articolo proviene da Calcio News 24.