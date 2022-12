Cuperlo scende in campo. Ora è sfida a 4 nel Pd per la difficile successione a Letta

(Di venerdì 23 dicembre 2022) - 'E' un congresso troppo importante e chi ha delle idee deve esprimerle'. In corsa per la guida del partito ci sono già Stefano Bonaccini, Elly Schlein e Paola De Micheli

Il Riformista

- 'E' un congresso troppo importante e chi ha delle idee deve esprimerle'. In corsa per la guida del partito ci sono già Stefano Bonaccini, Elly Schlein e Paola De MicheliNonostante i tre nomi, che dice di stimare,in campo convinto che 'senza un confronto plurale e sincero i guasti di ora potrebbero riprodursi dopo'. Il dem 61enne, da anni ormai nel ... Gianni Cuperlo riscende in campo, candidato alle primarie Pd: “Fuori da trasformismi che hanno impoverito... Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...La decisione era trapelata e l’ufficialità è arrivata alla vecchia maniera, con un intervista al sito di Repubblica. Gianni ...