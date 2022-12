Almanacco del 23-12-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 dicembre 2022)del giorno lunedì 19 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Anastasio che deriva dal termine Greco anastasis Che significa letteralmente Risurrezione proverbio dice un’arancia al mattino per il corpo oro fino sono nati Oggi Italo Svevo Edith Piaf Alberto Tomba Noi già abbiamo visto la nostra sarà già pronta in plancia di comando anche questa mattina ma andiamo a salutare in uno Giuseppe Roberto Gianni buon compleanno a voi e invece i più rapidi che Come diceva qualcuno così stamattina ci hanno raggiunto a parte Sara che potremmo non so ma ci abbiamo anche Lina oggi Buona giornata neanche a te salutiamo Eleonora che invece ci scrive da Genova Buona giornata allora andiamo a fare il nostro viaggio Siete sicuri facciamolo 19 dicembre ma del 1972 terminano le missioni umane sulla luna rientro a terra l’apollo 17 l’undicesima e ultima ...