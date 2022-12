Copa del Rey 2022 2023 | Atletico Madrid avanti in rimonta | tris all’Arenteiro

(Di giovedì 22 dicembre 2022) L’sconfigge con il punteggio di 3-1 l’Arenteiro e prosegue il suo cammino indel Rey. Gara in salita per la squadra di Simeone, che va sotto nel punteggio contro un club di quarta divisione. Un rigore di Carrasco riporta la sfida in parità, ma Alvaro Morata, sempre su calcio di rigore, fallisce la chance del sorpasso. Il gol del 2-1 arriva solo al 76? e porta la firma del talento Barrios, classe 2003, che sfrutta al meglio l’opportunità concessagli dal Cholito. Infine, Carrasco cala ile chiude i giochi nel recupero. Avanzano anche il Celta Vigo e il Gimnastic, mentre il Girona crolla contro il Cacereno, squadra di quarta serie. Staccano il pass per il turno successivo, infine, Linares, Real Oviedo e Eldense. SportFace.

Tuttosport

Le formazioni ufficiali di Arenteiro - Atletico Madrid, sfida valida per i trentaduesimi di finale dellaRey 2022/2023. Ritornano le gare ufficiali anche in Spagna, con la Coppa Nazionale che vede subito in campo la squadra di Simeone. Un avversario, quello odierno, almeno sulla carta soft.