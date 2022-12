Ansu Fati | «Quando esordii col Barcellona Messi mi abbracciò | non lo dimenticherò mai»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Su L’Equipe una lunga intervista ad, attaccante dele della Nazionale spagnola. Racconta la sua storia: nato in Guinea, è naturalizzato spagnolo. Racconta di essere cresciuto a Bissau, la capitale, con madre, fratelli, sorelle, cugini e nonna materna, tutti insieme in una casa. «Ho iniziato a giocare per strada con i miei cuginiavevo 3 anni. In Guinea-Bissau, i bambini hanno questa libertà, praticamente non appena iniziano a camminare. Ricordo che mia madre mi chiamavala cena era pronta. Di solito giocavamo a piedi nudi. Quelli che avevano un po’ più di mezzi avevano sandali di plastica. Prendevamo i calzini, li arrotolavamo uno con l’altro per fare un pallone e giocavamo. Di tanto in tanto riuscivamo a recuperare una palla di gomma». All’età di sei anni, nel 2009, ...