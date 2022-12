Pos | multe | Rdc e bonus | come cambia la manovra

Open

Ecco le principali modifiche approvate in commissione Soppressa norma, lerestano Tornano leper i commercianti che rifiutano di accettare pagamenti con carte e bancomat. È stato ...Tra le norme che hanno avuto il via libera c'è la proroga al 31 dicembre per il 110% , mentre è stata soppressa la norma sul tetto di 60 euro per il pagamento con. Tornano quindi leai ... La resa del governo sul pos: restano le multe per i commercianti. Sconti sulle case green nel 2023: le novità della ... In Commissione bilancio , alla Camera , maratona notturna per la votazione sugli emendamenti. La commissione ha concluso i lavori e ha dato mandato ...(Adnkronos) – La revisione del reddito di cittadinanza e del bonus cultura per i 18enni, la mini-proroga del superbonus, gli interventi contro il caro-energia e le multe per chi rifiuta i pagamenti co ...