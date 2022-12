Mario Caucci accusa la sua ex Noemi | “La denuncia per maltrattamenti una macchinazione per arrivare ad altro”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Non si risparmiano accuse reciprocheBocchi e il suo ex marito. Questa estate, dopo la notizia della relazione tra la donna e Francesco Totti, l’imprenditore aveva lanciato pensati insinuazioni: “da una come lei me lo sarei aspettato” aveva detto. Parole maschiliste che non erano passate inosservate. Oggi si torna a parlare di, o meglio l’ex della Bocchi torna a parlare e lo fa con una lunga intervista per la rivista Chi. Al giornale di Alfonso Signorini ha raccontato della fine della sua storia cone di come sia stato complicato per lui restare a galla. Ha anche parlato di mesi difficili, della depressione e del mondo che gli è crollato addosso. Ma, ha un’altra versione di quel periodo, della fine del matrimonio. Non a caso, ...